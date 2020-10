Martien stuurt Erica weg en Marieke Elsinga roept hulp van tandenfee in

VIDEO Omroep Ongehoord Nederland! met Zwarte Pietenjour­naal: ‘Vasthouden aan eigen cultuur’

12:45 De nieuwe omroep Ongehoord Nederland! (ON!) komt volgende maand, geheel tegen de maatschappelijke trend in, met een Zwarte Pietenjournaal. Oprichter Arnold Karskens zegt met de uitzendingen niet doelbewust te willen provoceren. ,,Maar het zal een steun in de rug zijn van iedereen die nog een klassieke sintoptocht wil organiseren en soms met agressie wordt tegengewerkt. En ik vind dat je als samenleving niet zomaar moet accepteren dat je eigen cultuur, waartoe Zwarte Piet behoort, wordt weggezet.”