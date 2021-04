Martijn Koning: Eva Jinek mocht column wél vooraf lezen

Koning kwam vorige maand onder vuur te liggen nadat hij in Jinek politicus Thierry Baudet op de hak nam. Koning grapte onder andere over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending.



Zowel RTL als Jinek distantieerde zich van de inhoud. Koning gaf daarna in een interview met deze site aan dat de partijen niets van de strekking af wisten. ,,,Zij wisten echt niet wat ik ging zeggen.” Op die woorden kwam hij gisteren in Op1 terug. De cabaretier claimde dat hij Jinek juist wél heeft aangeboden om op voorhand de column te lezen. ,,Zij is niet op die uitnodiging ingegaan. En twee is dat de redactie wel degelijk op de hoogte was van de strekking van de column. En Peter van der Vorst heeft zelf die appjes, dus ik vind het heel raar hoe het nu allemaal loopt.”



Op1-presentator Paul de Leeuw pakte Koning vervolgens op zijn eigen woorden. ,,Maar in De Vooravond heb je gezegd dat je dat nooit doet, dat je mensen het laat lezen.” Koning reageerde: ,,Het verschil tussen dingen opsturen en een presentator even laten inlezen, ja dat vind ik niet erg.”