Martijn Krabbé na Uitstel van executie: ‘Ik wil met iets nieuws in dit genre komen’

Hedwig heette ze. Ze is de eerste aan wie Martijn Krabbé denkt als hij teruggrijpt in veertien jaar geschiedenis van Uitstel van executie. ,,Een alleenstaande moeder die terminaal ziek was, maar haar kinderen niet met schulden wilde achterlaten. Het was schrijnend om te zien.”

Het team van Uitstel van executie wijdde er in 2019 twee afleveringen aan om het huis zodanig te verbouwen dat het zo goed mogelijk verkocht kon worden. Voor de terugblikaflevering, vanavond te zien bij RTL 5, zocht de presentator de kinderen drie jaar later op. ,,Het gaat goed met hen”, kan Krabbé wel verklappen, ,,Isanthe studeert in Amerika waar zij een sportbeurs kreeg en aan het softballen is. Idoor heeft een eigen koeriersbedrijf dat zeer succesvol is. Hij woont samen en wordt vader.”

Het is de laatste Uitstel van executie. Martijn Krabbé blikt in die uitzending samen met het team terug: makelaar Alex van Keulen, bouwkundige Duncan Abrahams en budgetcoach Eef van Opdorp zitten aan tafel. ,,Met datzelfde kleine Perzische kleedje als waarmee we vroeger in de bouwkeet zaten. We kijken terug: was het alleen uitstel of konden we helpen? Gelukkig konden we in de meeste gevallen helpen.”

Het was Alex van Keulen die vijftien jaar terug met het idee kwam om mensen met financiële problemen te helpen en een executieverkoop van hun huis te voorkomen. Krabbé maakte er een tv-format van. ,,Woningen stonden toen enorm onder water. We gingen ertussen zitten. Verbouwden de boel en maakten afspraken met de banken. Dat is nu achterhaald. De markt is veranderd. Huizen staan nauwelijks nog onder water. De laatste jaren hebben we de focus verlegd naar mensen die hun huis niet meer konden betalen door ziekte, ontslag of reorganisatie. Dat werd steeds moeilijker. Halverwege het productiejaar heb ik tegen RTL gezegd: Ik denk dat dit het wel was. Ik ben trots op de reeks, maar ook opgelucht. Dit programma ging het hele jaar door. We denken wel na om in dit genre met iets nieuws te komen, samen met Eef.”

Leuke stellen

Zo komt aan Uitstel van executie een einde en staat, zoals bekend, The Voice of Holland na het misbruikschandaal in de ijskast. Over die ontwikkelingen heeft hij niets te zeggen. ,,Dat heeft geen zin. Er wordt onderzoek gedaan en de zaak is onder de rechter.”

Wie zich zorgen maakt over het werkzame leven van Krabbé, heeft het mis. De presentator focust zich vol op Kopen zonder kijken, dat vanaf volgende week een nieuwe reeks op de buis brengt bij RTL 4. ,,Dat is serie 5 maar we zijn ook al bezig aan 6”, stelt Krabbé, die stelt dat de kijker zich mag verheugen. ,,De kracht van het programma ligt bij de mensen, er doen zulke leuke stellen mee. En je kijkt met ze mee. Wat vinden ze ervan? Zijn ze tevreden? Hoe loopt het af?”

Volledig scherm Presentatoren van Blow Up: Chantal Janzen en Martijn Krabbé met jurylid Guido Verhoef (links). © RTL 4

Krabbé blijft overigens op de buis, want vanaf 3 juni presenteert hij samen met Chantal Janzen Blow up, een nieuw spelprogramma waarin ballonnenkunstenaars tegen elkaar strijden. Daar moeten we niet te lacherig over doen, stelt de presentator. ,,Spannend, met fraaie kunstwerken. Een leuk, lief programma dat er prachtig uitziet. Alsof je in een soort Teletubbieland terecht komt. Een mooie lieve wereld waarin je je als kijker even kunt onderdompelen.”

