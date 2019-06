Martin Freeman sloeg Hobbit-hoofdrol bijna af: ‘Ik kon niet tegen mijn vrouw zeggen: jij gaat mee’

Samuel L. Jackson 'oogt' boos om filmposter: ‘Wat de vliegende f*ck gebeurt hier?!’

19:53 Eén van de filmposters van de nieuwe Marvel-film Spider-Man: Far From Home is een doorn in het oog van Samuel L. Jackson. De acteur spotte iets dat niet klopte en toonde, geheel in eigen stijl, zijn onvrede over het gespotte schoonheidsfoutje.