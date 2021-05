Martin Garrix maakt samen met Bono en The Edge themanummer EK Voetbal

Martin Garrix heeft samen met Bono en The Edge het themanummer van het Europees Kampioenschap voetbal gemaakt. Dat wordt duidelijk uit een tweet die hij vanavond plaatst. Op bijgevoegde foto is hij samen met leadzanger Bono en gitarist The Edge te zien.

Het was al duidelijk dat Martin Garrix was ingeschakeld om het themanummer voor het Europees Kampioenschap voetbal te maken. De 23-jarige dj/producer geldt als ‘official artist’ van het evenement. Hij heeft het nummer We Are The People We've Been Waiting For, dat op 14 mei uitkomt, geschreven en geproduceerd. Dat het een samenwerking met Bono en The Edge van U2 zou worden, was tot nog toe geheim.

Het EK voetbal wordt volgend jaar in twaalf verschillende landen afgewerkt, waaronder in Nederland (Amsterdam), Duitsland (München), Spanje (Bilbao), Denemarken (Kopenhagen) en Hongarije (Boedapest). Garrix zal optreden tijdens de openingswedstrijd op 12 juni in Rome. De finale wordt een maand later gehouden in Londen op 12 juli.

Martin Garrix is niet de eerste dj die wordt gestrikt voor een groot sportevenement. In 2004 was dj Tiësto de eerste die de openingsceremonie van de Olympische Spelen (Athene) muzikaal begeleidde. Drie jaar later verzorgde Armin van Buuren het themanummer van het EK voetbal onder 21 jaar in eigen land.

