Martin Garrix showt (half) zijn grote liefde en Georgina doneert haar staart

Dat dj Martin Garrix (22) samen is met het Amsterdamse model Charelle Schriek, was al even bekend. Charelle postte al eens een lief kiekje van de twee, en ook op haar instagramstories is hij genoeg te zien. Martin houdt zijn vriendin daarentegen liever verstopt, zo lijkt het. Ditmaal staat er namelijk een olijk plaatje van een Japanse kat over hun beiden hoofden. 'Met Charelle in de jet' staat er dan weer wel te lezen.

May 12: With Charelle in the jet 💕💑 #martingarrix #garrixnews Een foto die is geplaatst door null (@garrixnews) op 13 May 2018 om 20:11 PDT

Georgina Verbaan heeft afscheid genomen van haar donkere lokken! De staart is lang genoeg om het haar te doneren, en dat is dan waarschijnlijk ook wat Georgina gaat doen. 'Doei', schrijft ze er bij. Hoe het kapsel is geworden, houdt ze nog even voor zichzelf.

Doei Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 14 May 2018 om 4:32 PDT

Maik de Boer is klaar voor de zomer. Bij een windschermpje poseert hij dan ook in een zomerse outfitje.

Estelle Cruijff heeft in Tel Aviv bijgekletst met haar neef Jordi, de zoon van Johan, broer van vader Henny.

Amazing night out with friends and family !! Tel Aviv you rock!!! 🎉🎊❤️ @jordicruyff #telaviv#love#friends#family Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 14 May 2018 om 0:02 PDT

Amanda Balk heet vanaf nu Amanda Tsatsos! De ex van dj Afrojack, met wie ze dochtertje Vegas heeft, is in Griekenland getrouwd met haar Griekse lover Stavros Tsatsos.

Family❤️ Een foto die is geplaatst door null (@amandatsatsos) op 14 May 2018 om 1:25 PDT

Douwe Bob had vroeger al swagger. Al zegt-ie het zelf.

Toen had ik al swagger.... Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 14 May 2018 om 2:13 PDT

Een dj als vriendin heeft zo zijn voordelen! Rick Brandsteder geniet backstage van het begin van het festivalseizoen met zijn vriendin Roosje Kuizenga, de dochter van presentator Bert Kuizenga.

Festivalseizoen is officieel geopend met @djmiamore 🕺🏻💃 Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 14 May 2018 om 3:56 PDT

Een prachtige outfit voor Romy Monteiro. De musicalster begint de week in een lichtblauw broekpak met decolleté.

Walking into this new week like.. 💙 #stonebystone #happygirl Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 14 May 2018 om 4:11 PDT

Veel foto's van de moeder van Famke Louise hebben we nog niet gezien. De moeder van de YouTube-ster kletst samen met Xelly Cabau over haar beroemde dochter, terwijl ze van Xelly een make-upje krijgt. De moeder van Famke is apetrots.

Mama van @famkelouise_ over carrière, haters, songteksten, verdriet, familieband en nog veel meer! 💕😱👀 they are awesome!! NU LIVE op mijn YT channel #Xellycabau ! Link in bio! FIJNE MOEDERDAG ALLE MAMA'S! Een foto die is geplaatst door null (@xellycvk) op 13 May 2018 om 3:14 PDT

Make-up koning Nikkie de Jager is helemaal in de Anime-style en is nauwelijks nog herkenbaar met haar roze haar en sprankelende poppenogen.