Martin Garrix viert 24ste verjaardag met gloednieuwe single

Boer Bastiaan zag op tegen de logeerweek met Milou, Madeleen en Elise

10:50 De Zeeuwse boer Bastiaan, die sinds Boer Zoekt Vrouw dolgelukkig is met de Limburgse Milou, zag de zogenoemde logeerweek van het programma in eerste instantie helemaal niet zitten. Omdat er op het boerenland zoveel te doen was, zat er niets anders op dan zijn drie logees roze overalls te geven en aan het werk te zetten.