Martin Gaus: Ik ben verslaafd aan erkenning en applaus

,,Ik was altijd het mannetje dat alles kon en alles wist, dat gaat nog steeds door, tot de dag van vandaag.” Hoewel hij al jaren niet meer op televisie is en ook zijn zaken heeft verkocht, laat Martin nog geregeld zijn licht schijnen over ‘een affaire in dierenwelzijnland’. ,,Want redacties zijn erg gemakzuchtig en ik sta nog in hun kaartenbakjes.”



Erg vindt Martin dat helemaal niet. ,,Ik ben verslaafd aan erkenning en applaus, ik heb het opgegeven daar los van te komen, het is gewoon dope. Ik ben er erg afhankelijk van. Zet een camera op me en ik word leuk, daarbuiten ben ik heel wat minder leuk.”