‘Marvel-acteur Chris Evans in het geheim getrouwd met 16 jaar jongere vriendin’

Jan Mulder ontroert met deelname Vlaamse Make up your mind: ‘Leve de dragqueens’

Vrijdagavond was voor het eerst de Vlaamse versie van de Nederlandse hit Make up your mind in België te zien. Voor het programma werden niet alleen bekende Vlamingen opgetrommeld. De Nederlandse voetbalanalist Jan Mulder dook namelijk op als mystery queen, en dat deed hij met een bijzondere reden.