Marvel-acteur Jonathan Majors gearresteerd wegens vermeende mishandeling

Jonathan Majors is gearresteerd in verband met een huiselijk geschil, meldt Fox News Digital. De Marvel-acteur zou beschuldigd worden van wurging, mishandeling en intimidatie.

,,Op zaterdag 25 maart 2023 om ongeveer 11.14 uur, reageerde de politie op een 911-oproep in een appartement “, luidt het politierapport. ,,Een voorlopig onderzoek wees uit dat een 33-jarige man betrokken was bij een huiselijk geschil met een 30-jarige vrouw.” De 33-jarige Amerikaan is zaterdag overgebracht naar een politiebureau in New York, zou de politie hebben laten weten aan het medium.

De vrouw heeft de politie gemeld dat ze was aangevallen, aldus een politiewoordvoerder in een verklaring. ,,Het slachtoffer liep lichte verwondingen op aan haar hoofd en nek en werd in stabiele toestand overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt.”

Een woordvoerder van de acteur heeft aan Associated Press laten weten dat dit niet waar is. ,,Hij heeft niets verkeerds gedaan,” aldus de vertegenwoordiger. ,,We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te lossen.”

