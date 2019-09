‘Marvel-fans laten Netflix vallen voor Disney+’

Een mogelijke verklaring hiervoor zou de verschuiving van Marvel en Star Wars-films kunnen zijn. Netflix heeft in februari namelijk afscheid moeten nemen van Marvel-superhelden als Iron Man, Thor, Captain America en Ant-Man, juist door de komst van Disney+. De streamingdienst, die gisteren in Nederland, Canada en de VS is gelanceerd, wilde de populaire series en films naar het eigen on demand-platform terughalen.



Niet alleen Netflix wordt bij de respondenten aan de kant gezet. Ook Videoland moet het ontgelden, zij het in mindere mate. Bijna 555 mensen claimen hun Videoland-abonnement op te zeggen om ruimte te maken voor Disney+. Iets meer dan 300 deelnemers stellen een extra pakket van een TV-aanbieder stop te zetten.