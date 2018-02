Marvel-film Black Panther verpulvert Fifty Shades

Black Panther vestigde ook het voorlopige record voor de beste openingsdag van 2018 en eindigde in de lijst met beste openingen van Marvel-films op de derde plaats, na Guardians of the Galaxy 2 en Captain America 3.



De verwachting is dat Black Panther ook in de VS dit weekend alle record gaat verbreken. op basis van de bizarre voorverkoopcijfers van de film wordt geschat dat hij in het eerste weekend 150 miljoen dollar gaat opbrengen. Nog nooit eerder werden er voor een bioscooptitel over een superheld zoveel tickets van tevoren verkocht.