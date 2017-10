Masmeijer mogelijk nog voor hoger beroep in de cel

De rechter achtte bewezen dat Masmeijer betrokken is geweest bij de drugssmokkel van 467 kilo cocaïne. Die zat verstopt in een lading bananen in de Antwerpse haven. Hij wilde Masmeijer onmiddellijk achter de tralies, maar de oud-presentator bleef voorlopig in vrijheid. Die is echter tot het hoger beroep niet vanzelfsprekend, aldus mr. Knoops, zijn Nederlandse advocaat. ,,Dat is nog niet zeker. Daar zijn we juridisch nog mee bezig.” Knoops kon niet aangeven wanneer hij meer duidelijkheid kan verschaffen.



Ook wanneer het hoger beroep dient, is de vraag. ,,Dat hangt af van de hoeveelheid verdachten die in hoger beroep gaat”, aldus mr. Knoops. In totaal staan 48 verdachten in deze grootscheepse drugszaak terecht.



De voormalige quizmaster werd drie jaar geleden, op 14 oktober 2014, gearresteerd op verdenking van drugshandel. Hij zat tien maanden in voorarrest. De eis van het OM in België was zeven jaar. De veroordeling viel een jaar hoger uit, maar Masmeijer stelde onmiddellijk aanknopingspunten te hebben om succes te oogsten in het hoger beroep. ,,Ik heb begrepen dat mijn handtekening onder een bestelbon staat. Dat klopt niet. Las dat ik een busje zou hebben geregeld. Héb ik niet gedaan. Alles is op basis van vermoedens. Ze moeten toch een keer met bewijzen komen?”, aldus Masmeijer kort na zijn veroordeling.