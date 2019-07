Masmeijer zit straf uit in België en gaat niet meer in cassatie

Frank Masmeijer geeft de strijd met de Belgische justitie op en is niet meer in cassatie gegaan tegen het vonnis van negen jaar cel. Dat zegt zijn advocaat Kris Vincke die hem eind vorige week heeft bezocht en de zaak heeft besproken.

Ook is het de bedoeling dat Masmeijer zijn straf in de Belgische gevangenis in Beveren zal uitzitten. Hij zal volgens Vincke ‘hoogstwaarschijnlijk’ geen gebruik maken van de garantie om zijn straf in Nederland te mogen uitzitten.

Ex-televisiester Masmeijer werd 27 juni in Antwerpen in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel én een boete van 90.000 euro voor zijn aandeel in een groot drugstransport. Ook werd Masmeijer schuldig bevonden aan enkele andere feiten, zoals het stelen van 32.000 euro van een man van wie hij de creditcard afhandig had gemaakt.

Rol

,,Dat soort feiten blijft hij ontkennen, maar hij schikt zich nu in de straf,” aldus Vincke. Masmeijer heeft alleen een bescheiden rol als bemiddelaar bekend in de grote cocaïnezaak, maar het Hof van Beroep acht zijn rol veel groter. Masmeijer stapte na zijn tv-carrière in de Antwerpse horeca, maar kwam in grote financiële problemen.

De garantie om zijn straf in Nederland te mogen uitzitten had Masmeijer gekregen toen hij eind vorig jaar werd opgepakt en naar België werd overgeleverd voor het hoger beroep in zijn zaak. Masmeijer zat al eerder vast in Antwerpen, toen onder slechte omstandigheden. In de nieuwe gevangenis in Beveren zit hij beter.