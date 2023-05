MasterChef Australië begint ondanks overlijden van presentator toch zondag

Kopen zonder kij­ken-stel past huis toch aan: ‘Babykamer was wel een dingetje’

Wèralucië en Said, die maandagavond te zien waren in Kopen zonder kijken, hebben tóch een babykamer voor hun dochter gerealiseerd. In de aflevering waarin het stel centraal stond had styliste Roos Reedijk bedacht dat het wiegje van de kleine spruit als tijdelijke oplossing prima in de inloopkast kon staan. Maar dat zagen de twee toch niet zitten. ,,De babykamer was wel echt een dingetje voor mij”, aldus Wèralucië.