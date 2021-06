Mata Hari-zangeres Efendi wil naar Noorwegen verhuizen voor TIX

De liefde tussen TIX en Efendi, door fans al liefkozend Efentix genoemd, leek in eerste instantie te zijn opgezet om stemmen te winnen bij het tv-publiek. Maar in een interview met het Azerbeidzjaanse Sputnik vertelt Efendi serieus over de opbloeiende relatie. ,,Om eerlijk te zijn was ik aanvankelijk niet serieus. Ik begreep niet wat er gebeurde. Ik ging naar het songfestival om te winnen en niet om iemand te ontmoeten”, aldus de zangeres, die inmiddels toegeeft de Noor leuk te vinden.

Andreas Andresen Haukeland (28) en Samirə Əfəndiyeva bellen inmiddels bijna elke dag met elkaar, leren elkaar beter kennen en verdiepen zich in de culturen van Noorwegen en Azerbeidzjan. ,,We praten over de afgelopen dagen, over het heden en over onze toekomstige plannen”, zegt de 30-jarige zangeres, die op het songfestival in Rotterdam het nummer Mata Hari zong. Efendi werd 20ste. TIX werd met Fallen Angel 18de.

De twee willen elkaar weer snel zien, maar door de coronacrisis zal dat waarschijnlijk nog even moeten wachten. ,,Ik heb hem uitgenodigd om naar Bakoe te komen en hij wilde zelf ook om mijn ouders te ontmoeten. Dat kan alleen nog niet en de Noorse grenzen zijn ook gesloten. We zullen moeten wachten tot het einde van dit alles of, als laatste redmiddel, elkaar ergens moeten ontmoeten op neutraal terrein.”

,,Of we gaan trouwen weet ik niet”, gaat Efendi verder. ,,Dat hangt er allemaal van af. Toen we uit elkaar gingen gaf hij me een gouden armband en zei hij dat ik op hem moest wachten en hem niet moest vergeten.”

Efendi ziet zelfs een verhuizing naar Noorwegen zitten. ,,Als het nodig is, doe ik dat. Als je iets wilt bereiken in het leven, gaat dat niet zonder moeilijkheden dus ik ben klaar voor alle obstakels. Ik ben nog nooit in Noorwegen geweest. Ik wil heel graag het noorderlicht zien.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Brunopress

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: