Matige start voor nieuwe SBS6-show The Talent Scouts: 372.000 kijkers

Vriendin Tino Martin over dronken optredens: ‘Hoe krijg je het voor elkaar?’

Tino Martin vindt dat het ‘genoeg geweest’ is met optredens waarbij hij dronken op het podium staat en daardoor niet zuiver zingt. ,,Zulke dingen die zijn gebeurd, die zijn me overkomen en dat mag eigenlijk helemaal niet gebeuren”, zegt de zanger in de Videoland-documentaire Tino: Laat Me Leven, die sinds zaterdag te zien is.