Matthew McConaughey spreekt stem in van Elvis voor Netflix-serie

De Amerikaanse acteur en Oscarwinnaar Matthew McConaughey spreekt de stem in van Elvis Presley in de actiecomedyserie Agent Elvis , meldt streamingdienst Netflix. Agent Elvis, dat in 2019 nog als Agent King werd aangekondigd, is vanaf maart dit jaar te zien.

In de fictieve animatieserie probeert Elvis, naast zijn bestaan als zanger, in de rol van spion de wereld te redden. Het idee voor de serie komt uit de koker van de Amerikaanse zanger John Eddie en Priscilla Presley, de ex-vrouw van de in 1977 overleden King of Rock and Roll.

Voor McConaughey is dit niet de eerste productie waarvoor hij een stem inspreekt. In 2021 vertolkte hij nog de stem van een van de hoofdpersonages in de animatieserie Sing 2.

