Matthijs gaat door krijgt tweede seizoen

De uitzending stond volledig in het teken van de Edison Pop. De awardshow kon door de maatregelen rond het coronavirus niet in zijn originele staat doorgaan, dus namen de winnaars dit jaar de prestigieuze Nederlandse muziekprijs in ontvangst in de talkshow van Van Nieuwkerk.

Nadat hij aan Rob de Nijs bekend had gemaakt dat hij de prijs in de categorie Nederlandstalig had gewonnen, vertelde de presentator het heuglijke nieuws dat hij groen licht had gekregen voor een tweede seizoen. ,,We mogen gelukkig nog even door’’, zei hij. Volgens Van Nieuwkerk begint het tweede seizoen in augustus.

Van Nieuwkerk stopte in maart met De Wereld Draait Door, hij had op dat moment meerdere toekomstopties. RTL was een van de geïnteresseerde partijen, maar Van Nieuwkerk koos voor een langer verblijf bij de NPO en een eigen zaterdagavondprogramma. Het eerste seizoen van de show, waarin muziek een grote rol speelt en een prominente rol is weggelegd voor de Sven Hammond Big Band, trok doorgaans meer dan een miljoen kijkers.