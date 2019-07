Matthijs opvolgen? ‘Weet niet of ik interesse kan tonen in een of ander kutbandje’

Over het eerste seizoen van De Opvolgers was Sander Schimmelpenninck niet geheel tevreden. ,,Ik werd vrij laat ingevlogen en had te weinig voorbereidingstijd voor de juiste verdieping. Het voelde daardoor niet echt als míjn programma. En ik ben te ambitieus om alleen maar de presentator uit te hangen.’’



Het vervolg op het WNL-programma over bijzondere families die een bedrijf runnen en waarbij de volgende generatie op het punt staat het roer over te nemen, is nu ‘journalistieker’, vertelt de hoofdredacteur van Quote vanaf het Griekse eiland Mykonos. Voor die locatie biedt hij nog bijna zijn excuses aan. ,,Want de grootste misvatting over mij is dat ik heel elitair ben.’’



,,Ik vind het leuk om op Twitter hard uit de hoek te komen. Dan kan ik me voorstellen dat mensen mij een arrogant mannetje vinden. En ik heb een hopeloze achternaam (Schimmelpenninck is een telg uit een adellijk geslacht, red.). Echt, het valt allemaal reuze mee. Al is dat moeilijk uit te leggen terwijl ik hier op een strandbed lig. Voor een reportage voor Quote’’, voegt Schimmelpenninck daar nog snel lachend aan toe.