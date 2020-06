Matthijs Van Nieuwkerk kijkt vooral vooruit: ‘Heb me vijftien jaar druk gemaakt om alles’

Met het winnen van de Ere Nipkowschijf schaarde Matthijs van Nieuwkerk (59) zich vandaag in het rijtje Sonja Barend, Mies Bouwman, Van Kooten & De Bie en André van Duin. Hij kreeg de prijs voor het vijftien jaar presenteren van De Wereld Draait Door . Of hij het maken van de talkshow heeft gemist? ,,Geen seconde”, aldus Van Nieuwkerk.

De presentator keerde vanavond voor het eerst sinds zijn afscheid van De Wereld Draait Door terug op televisie. Hij schoof aan in de talkshow van Beau van Erven Dorens op RTL 4. Beau blikte met Van Nieuwkerk terug op vijftien jaar DWDD aan de hand van gesprekken en fragmenten. Van Nieuwkerk lepelde de ene na de andere anekdote op. Hij genoot zichtbaar van de compilatie van beelden, geselecteerd door diverse bekenden die ooit in de talkshow te gast waren. Wel bekende de presentator dat hij in het begin moeite had met het fenomeen ‘tafeldame en -heer’. ,,Het moest jonger. Want ik was ‘al’ 44. Toen kwamen Giel Beelen, Georgina Verbaan, Roeland Fernhout en nog een hele trits. Ik zei: prima, maar dan wil ik Martin Bril erbij.”

Van Nieuwkerk is van plan zich meer op zijn sociale leven te storten. ,,Ik heb mensen te weinig gezien door mijn werk. Dat is een vorm van verwaarlozing, daar ga ik nu werk van maken. Maar ik wilde dit goed doen en daar moest veel voor wijken. Ik heb me vijftien jaar druk gemaakt om alles.”

Na de laatste uitzending op 27 maart trok de presentator zich terug in zijn boerderij in de Achterhoek. ,,Ik las wat, keek een serietje, zwom een beetje, het was luieren. Door corona konden we natuurlijk weinig, dat was klein ongemak. Maar ik tennis weer, we kunnen uiteten en ik denk na. Ja, ook over het nieuwe zaterdagavondprogramma dat ik ga doen.”

Eén keer voelde hij de adrenaline om een speciale uitzending te maken. ,,Toen Aad van den Heuvel overleed. Ik kende hem heel goed, kwam vroeger al bij hem over de vloer, een veelzijdige man. Daar had ik wel iets moois van willen maken, ook omdat we dat als De Wereld Draait Door goed konden.”

Quote Geen idee of ze doorgaan, maar ik heb altijd graag naar dat programma gekeken Matthijs van Nieuwkerk In het Ketelhuis in Amsterdam glom het gelaat van de presentator als het glanzend blauwe kostuum dat hij droeg. ,,Voor de laatste keer hè. Dit pak is van DWDD, dus dat moet ik straks weer inleveren”, grijnsde Van Nieuwkerk die zijn naam nu terugvindt in het rijtje eerdere winnaars als Sonja Barend, Mies Bouwman, Van Kooten & De Bie en André van Duin. ,,Ik sta in een prachtig rijtje, daar ben ik trots op. Grootheden tegen wie ik opkeek. Mijn vader, moeder, ons gezin, iedereen deed dat. En ineens werk je met ze. Dat is zo raar, maar dat is hoe het kan gaan. Vanzelfsprekend heb ik dat nooit gevonden.”

Hij vervolgt: ,,Ik was 43,44 toen ik werd gevraagd. Kennelijk zag men iets in mij, want ik kwam van de krant. We moesten nog zien wat het zou worden. Daar heb ik Ewart van der Horst (producent, red.) bij nodig gehad. En dan heb je een uur televisie waarin we alle vrijheid hadden. DWDD was mijn leven. Ik ging met de kijker op avontuur. Was dag en nacht in de weer. Lag soms wakker. En dan is het klaar, maar eigenlijk was het nog niet klaar, maar nu wel. Met deze prijs.”

Volledig scherm Matthijs van Nieuwkerk tijdens de uitreiking van de Zilveren Nipkowsschijf. © ANP

Van Nieuwkerk verheugt zich op het grootvaderschap (‘Daar hebben we lang naar uitgekeken’) –nu zijn dochter zwanger is- en op zijn nieuwe programma op de zaterdagavond. Als fan van Veronica Inside betreurt hij de crisis bij het trio Genee, Derksen en Van der Gijp. ,,Geen idee of ze doorgaan, maar ik heb altijd graag naar dat programma gekeken. Een uniek programma. Het is een rare situatie waar ze in terecht zijn gekomen. Ik zou het zonde vinden als het zou verdwijnen.”

Beluister hier de nieuwe AD Media Podcast: