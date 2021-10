Matthijs van Nieuwkerk moest hard werken om van Amsterdams accent af te komen

Van Nieuwkerk werd geconfronteerd met een fragment uit 1985 waarin hij een plat Amsterdams accent heeft. ,,Ja, dat klopt, dat had ik ook. Zo sprak ik en daar heb ik hard aan moeten werken.” Ernst-Jan Pfauth stelt de stem van Van Nieuwkerk niet te herkennen: ,,Het is dat ik wist dat jij het was, anders had ik je niet herkend.” Op de vraag of hij het nu nog zou kunnen, reageert Van Nieuwkerk: ,,Ik ben het echt kwijt, maar sprak plat Amsterdams. Toen heb ik er hard aan gewerkt om het netter te krijgen. Ben een keer naar een logopedist gegaan, want ik wilde er echt vanaf.”

Hoewel Van Nieuwkerk in het naar eigen zeggen ‘oersaaie’ Hilversum opgroeide, was hij ‘Amsterdams georiënteerd’, vertelt hij verder nog in de podcast. Ook de jaren voor DWDD, hoe Van Nieuwkerk op die plek terecht is gekomen en wat hij jonge mensen met dezelfde ambitie zou aanraden komen aan bod in het gesprek.



Rijping

En nog een gevoelig onderwerp komt ter sprake: nieuwe presentatoren. ,,Sommigen worden veel te snel op een hoofdpodium gezet. Terwijl je wel ziet dat er talent in zit, alleen op dit moment is het nog niet goed genoeg voor wat je nu moet doen. Daar hoort toch wat rijping bij.” Op namen wil Van Nieuwkerk niet in gaan: ,,Ik word veel gebeld over meningen, maar ik zeg dit gewoon in algemene zin: je moet vlieguren maken.”

Luister hier naar het fragment uit 1985 waarin het accent van Matthijs van Nieuwkerk goed te horen is:

Luister hier naar de podcast:

