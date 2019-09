Matthijs van Nieuwkerk over salaris-rel: Bij DWDD hoort een hogere beloning

Vanavond was Matthijs van Nieuwkerk de hoofdgast in de eerste uitzending van het teruggekeerde Sterren op het Doek . Het NPO 2-programma wordt vanaf dit seizoen gepresenteerd door Özcan Akyol, die in zijn thuisstad Deventer Matthijs van Nieuwkerk ontving als gast. Drie kunstenaars mochten aan de slag om de BNNVara-presentator, die woont in het nabijgelegen Almen, te portretteren, ondertussen werd hij geïnterviewd door Akyol. En uiteraard ging dat ook over het salaris van Van Nieuwkerk. Hij zit er niet mee dat zijn inkomen publiekelijk bekend is. ,,Ik ben het er helemaal mee eens. Het is ook voor een deel publiek geld. Ik ben wel verbaasd over de felheid waarmee de discussie soms gaat.” Daarmee doelt hij ook op de voorstanders. Zo nam mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVara in deze krant het op voor zijn grote ster. ,,Matthijs verdient salaris binnen twee weken terug”, stelde hij.

Scorende spits

,,Zo’n hartenkreet van alsjeblieft laat die unieke man niet weggaan,” reageert Van Nieuwkerk. ,,Dat vind ik allemaal niet zo. Ik vind niet dat ik zo’n unieke man ben. Ik weet ook niet of ik wegga.” Wel vindt hij dat de beloning die hij krijgt terecht is. ,,Daarom zeg ik ook. Ik ben over dat salaris nooit verlegen geweest. Dus ik verdien meer dan anderen. In elke bedrijfstak is het zo dat als je een scorende spits bent of je werkt harder of je bent er veel vaker of je hebt iets meer succes, dan verdien je ook gewoon wat beter. Dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.”



Daarop stelt Akyol hem de vraag of je dan nog wel in zo’n omgeving moet willen werken. ,,Ja, die vraag moet je je dan stellen”, countert Van Nieuwkerk. Hij heeft een lange vakantie achter de rug en alle tijd gehad om na te denken. Echter wil hij nu nog geen conclusies trekken. Toch, mocht hij kiezen voor RTL of SBS, het publiek zou hem verwijten dat hij voor het geld gaat, stelt Akyol. Daarop reageert het BNNVara-gezicht: ,,Geld speelt dan ook zeker een rol. Dat is toch niet zo gek.”



De aanvallen rond zijn salaris doen Van Nieuwkerk niet zo veel meer, ondanks dat hij de verwijten ‘niet altijd fair’ noemt. ,,Maar daar krijg je een olifantenhuid van.” Hij ziet de discussie van zijn salaris ook los van de kwaliteit van De Wereld Draait Door. ,,Het gaat er meer om dat ik zoveel geld verdien en dat je meent daar recht op te hebben. En waarom moet je zoveel geld verdienen? Ik leg dan uit dat ik vind dat door de inzet die ik heb bij De Wereld Draait Door en het aantal uitzendingen een hogere beloning hoort, hoger dan gemiddeld. Dat hoort daarbij. Dat vind ik.”



De hele aflevering van Sterren op het Doek is terug te kijken via NPO Start. In de tweede aflevering ontvangt Özcan Akyol acteur Aart Staartjes.