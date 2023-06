Matthijs van Nieuwkerk praat met Coen Verbraak over het geven van een interview

Matthijs van Nieuwkerk praat met journalist Coen Verbraak over een interview, waarin hij in wil gaan op het grensoverschrijdende gedrag bij De wereld draait door . Verbraak voert nog gesprekken over een geschikt tijdslot bij de publieke omroep, schrijft Villamedia .

Verbraak, onder meer bekend van de interviewreeks Kijken in de ziel, heeft de laatste maanden contact met Van Nieuwkerk gehad om te kijken of hij zijn verhaal wil vertellen. De presentator werd in november vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, vertrok bij zijn omroep BNNVara en leeft sindsdien in de luwte. Mocht hij gaan praten met Verbraak, dan is dat zijn eerste interview sinds de beschuldigingen.

,,Ik ben bij Van Nieuwkerk langs geweest, vooral om te kijken hoe het met hem gaat, als collega’s onder elkaar. Toen hebben we de mogelijkheid van een interview ook besproken”, zegt Verbraak tegen de website over de journalistiekwereld. Verbraak benadrukt dat er van een definitieve toezegging nog geen sprake is: pas als het langverwachte onderzoek over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep is gepresenteerd, praten ze verder. ,,Je moet ook wel een beetje afstand houden. Als het doorgaat, wordt het tijd om me onder te dompelen in het dossier”, aldus de meesterinterviewer. Hij is winnaar van zowel De Luis (journalistieke prijs voor beste interview), de Zilveren Nipkowschijf (voor Kijken in de ziel) als twee Sonja Barend Awards.

Angstcultuur

Van Nieuwkerk kwam onder vuur te liggen na een publicatie in de Volkskrant. De krant, die met meer dan zeventig oud-medewerkers sprak, beschreef een angstcultuur bij De wereld draait door. Volgens de betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’. Het zorgde voor stress, een gevoel van onveiligheid en bij tientallen mensen zelfs voor burn-outs en andere ernstige psychische klachten, aldus de krant.

In het afgelopen halfjaar ging Van Nieuwkerk wel met verschillende gedupeerden in gesprek. Zo maakte hij twee keer een boswandeling met oud-visagist Jelleke van Rijsoort, een van de DWDD-medewerkers die in 2011 plotseling haar ontslag kreeg. De gesprekken gaven ‘haar erkenning’, zei ze onlangs. Een verdere toelichting wilde ze niet geven.

Intussen gaan er steeds meer stemmen op dat het tijd wordt voor een rentree van Van Nieuwkerk op televisie. Zo ziet Omroep Max-baas Jan Slagter geen obstakels meer.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: