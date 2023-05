AD Media podcastHet vaste mediapanel heeft deze week het heilige vuur te pakken, om met de betekenis van Pinksteren te spreken. Het einde van het tijdperk Koffietijd wordt besproken. Presentator Manuel Venderbos gooit het proefballonnetje op of er hierdoor ruimte is voor een commerciële ontbijtshow op Amerikaanse leest met een vleugje RTL Boulevard en al het nieuws in een notendop. Hij heeft zelfs al gemaild met directeur Peter van der Vorst (en antwoord gekregen!).

Over ballonnen gesproken: Blow up, met het RTL-presentatiedebuut van Leonie ter Braak, is een enorme misser qua kijkcijfers. En er zit volgens Angela de Jong een flapdrol bij de NPO schemaplanning die steengoede programma’s zoals Boerderij van Dorst en de dramaserie Dag & Nacht recht tegenover elkaar plant. Presentator Matthijs van Nieuwkerk schijnt juist wel goed bezig te zijn. Angela de Jong: ,,Matthijs van Nieuwkerk voert reparatiegesprekken met oude team.’’

Nick, Simon & Kees floppen met hun zoektocht naar The Beatles, Het onbekende zakt verder weg, Zing ging zaterdag mager van start, maar scoorde wel het beste van de avond waarop er geen bal op tv was. De nieuwe crimeserie Anoniem wordt goed bekeken, maar gemengd ontvangen door het panel.

De zomercliffhanger van GTST valt vroeg, maar is wel het bekijken waard, want zo’n beetje iedereen kan komen te overlijden, volgens onze kenner Mark den Blanken. Zou het dan toch Laura zijn? College Tour met Kaag komt aan bod en er staat natuurlijk weer een briljante documentaire-kijktip in Angela’s Etalage.

Last but not least: Britt Dekker is de nieuwe BFF (best friend forever) van Angela de Jong geworden op de afterborrel van Renze op zondag. Dit na de ‘mediaruzie’ van de twee in de uitzending over het al dan niet haten en/of bang zijn van en voor elkaar. En Britt deelt meteen al haar mediageheimen en scoops, die Angela weer vrolijk doorvertelt in deze podcast.

Volledig scherm Matthijs van Nieuwkerk. © Brunopress