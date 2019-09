Mattie en Marieke gaan huwelijk regelen binnen een week

Van trouwjurk passen tot ceremonie, vervoer voor de gasten, ringen, een feest en artiesten: Mattie en Marieke zullen verantwoordelijk zijn voor de hele gebeurtenis. Ze zoeken een stel dat graag en vooral snel wil trouwen. Het bruidspaar zal namelijk al op 20 september in het huwelijksbootje stappen. Of het paar al verloofd is, maakt dan ook niet uit. Zij zullen hun huwelijk geheel uit handen moeten geven, maar mogen wel hun wensen doorgeven. Mits deze te realiseren zijn in een week.

De dj’s hebben veel zin in de nogal drukke week, laat Marieke weten: ,,Geen van ons is ooit zelf in het huwelijksbootje gestapt, dus ons een compleet huwelijk laten organiseren, wie bedenkt dat nou? Wij dus!”

Mattie is zich bewust van het korte tijdsbestek: ,,We willen het gelukkige bruidspaar hun allermooiste dag bezorgen, maar realiseren ons dat we daarvoor niet heel veel tijd hebben. En toch heb ik er heel veel vertrouwen in dat het ons gaat lukken. Zul je zien dat we de ringen kwijtraken of zo!” Het duo roept luisteraars vanochtend op hen te helpen en tips te geven, aangezien zij beiden nog nooit zijn getrouwd en niet weten hoe je een huwelijk precies organiseert.