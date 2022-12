Maxi Jazz, zanger van danceformatie Faithless, op 65-jarige leeftijd overleden

De artiest kampte al langer met gezondheidsproblemen. Hij stierf thuis in Londen ‘vredig in zijn slaap’, aldus de groep, internationaal bekend van hits als God is a dj en We come 1.

‘Hij was een man die ons leven op zoveel manieren heeft veranderd’, schrijven de overgebleven bandleden. ‘Hij gaf een echte betekenis en boodschap aan onze muziek. Hij was ook een lief mens met tijd voor iedereen en wijsheid die zowel diepgaand als toegankelijk was. Het was een eer en natuurlijk erg fijn om met hem te werken.’

De band roemt Maxwell als een ‘geweldige tekstschrijver’. ‘En een dj, boeddhist, een grote aanwezigheid op het podium, liefhebber van auto’s, eindeloze prater, mooi persoon, een moreel kompas en een genie. Rust zacht, liefste Max. Zoals hij altijd zei: zorg goed voor elkaar, hoor je wel?’

Fraser moest afgelopen maart al optredens afzeggen vanwege zijn gezondheidsproblemen. Wat hem mankeerde was niet duidelijk, maar hij meldde dat de problemen het onmogelijk maakten het podium op te gaan. De afgelopen maanden deelde hij nog wel filmpjes waarin hij muziek maakte op Instagram, waarin hij erg fragiel oogde.

Als zanger van Faithless scoorde Fraser meerdere wereldhits, met God is a dj uit 1998 als bekendste. Het lied kwam in Nederland op 1 in de Top 40 en staat dit jaar op 383 in de Top 2000. Ook los van Faithless maakte hij muziek; in 2002 scoorde hij een bescheiden hit met My culture, een samenwerking met onder anderen Robbie Williams.

