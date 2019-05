Máxima haalt grapje uit met Willem-Alexander tijdens bezoek aan Potsdam

Chantal Janzen houdt seksdag­boek bij: ‘Te moe, te moe... bingo!’

Waar Heleen van Royen 272 bladzijden vol schreef over haar seksleven, heeft Chantal Janzen beduidend minder papier nodig. In het voorwoord van haar tijdschrift &C houdt ze een seksdagboek bij, met als conclusie: ze moet 'het' vaker doen.