Máxima had spijt na aanschaf duur haarstukje: ‘Zag er niet uit’

Koningin Máxima heeft vroeger ‘veel fouten’ gemaakt als het om geld ging. Zo kocht zij toen ze jong was weleens spullen die ze achteraf gezien totaal niet nodig had. Dat vertelde ze vanochtend op radiozender FunX, in de ochtendshow van dj Fernando Halman.

,,Ik heb veel dingen gekocht waarvan ik dacht: wat héb je daar aan”, aldus Máxima. ,,Oorbellen, of een haarstukje. Dat werkte dan helemaal niet, mijn haar zag er niet uit. En dat terwijl het best duur was.”

Dat geld kon ze niet meer gebruiken om te sparen voor een grote reis die zij samen met haar vriendinnen wilde maken. ,,Daarna moest ik nóg harder sparen om dat einddoel te halen. Dat is wel gelukt, maar ik moest wel nog meer knokken.”

Máxima leerde van haar ouders dat zij zelf moest werken voor haar geld. ,,Mijn eerste bijbaantje was het geven van wiskundelessen aan jongere kinderen”, vertelde zij Fernando. ,,Ik ben altijd goed met cijfers geweest, ik ben een rekenfreak. Dus daarmee heb ik mijn eerste centjes verdiend.”

Tikkie van dochters

De koningin heeft nog maar zelden contant geld op zak, zei ze. De vorstin betaalt tegenwoordig met pin, telefoon of creditcard. En als de prinsessen boodschappen hebben gedaan, dan sturen zij hun moeder een Tikkie.

,,Als zij dingen voor mij kopen, dan sturen zij mij daarna een Tikkie”, aldus de koningin. ,,We doen tegenwoordig alles digitaal. Al onderhandelen we eerst goed over de hoogte van het Tikkie.”

Quote Wij gaven onze kinderen ook zakgeld. En als dat op is, dan zeg ik ook: jammer, dan had je het niet moeten uitgeven Koning Máxima

De koningin is heel bang dat het digitaal betalen tot nog meer problemen leidt voor mensen die lastig overzicht kunnen houden. ,,Vroeger spaarde je daadwerkelijk met potjes, waar je geld in kon stoppen”, aldus Máxima. ,,Nu check je af en toe je saldo. Het is niet zo dat op een digitale rekening opeens geld binnenkomt.”

Zakgeld is leergeld

De vorstin vindt overigens dat haar drie dochters ‘heel verantwoordelijk’ met geld omgaan. ,,Het is belangrijk dat ouders consequent zijn als het om geld gaat”, aldus Máxima. ,,Wij gaven onze kinderen ook zakgeld. En als dat op is, dan zeg ik ook: jammer, dan had je het niet moeten uitgeven.” Zij adviseert ouders op de website van het Nibud te kijken om te weten welk bedrag op welke leeftijd verantwoord is.

Het is ook goed als kinderen op jonge leeftijd leren wat de consequenties zijn van fouten maken met geld. ,,Zakgeld is leergeld”, bracht Máxima haar dochters bij. ,,Het is goed als je in die fase in je leven fouten maakt. Daar leer je van: op is op. Het is goed als ouders daar ook streng in zijn, naar hun kinderen toe. Dan weet je de volgende keer dat je het beter moet bewaren.”

Quote Toen we dit bezoek een paar dagen geleden aankondig­den, kreeg ik echt tientallen appjes van mensen die riepen: haha, dat is een 1 aprilgrap! Fernando Halman

1 aprilgrap

Koningin Máxima praatte vandaag in de ochtendshow Start! met twee jongeren over geldzaken. De aanwezigheid van Máxima was in het kader van de elfde editie van de Week van het Geld, die op 28 maart van start ging. De vrienden van FunX-dj Fernando Halman dachten dat hij een 1 aprilgrap maakte toen hij zei dat de koningin bij hem in de uitzending zou zitten.

,,Toen we dit bezoek een paar dagen geleden aankondigden, kreeg ik echt tientallen appjes van mensen die riepen: haha, dat is een 1 aprilgrap! Daar trappen we niet in! En moet je nu eens zien!”

