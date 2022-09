Máxima kreeg speciale opdracht van Beatrix mee naar VS

Máxima begint haar Amerikaanse tour in lhbti-wijk San Francisco: ‘Dit is zo bijzonder’

Bij haar aankomst in Berkeley werd de vorstin door Carol Christ, kanselier van de universiteit, gevraagd naar de ervaringen van prinses Amalia in haar eerste dagen als student. ,,Ze stuurde al foto’s van de collegezaal,’' antwoordde Máxima.



