Máxima krijgt speciale postzegel voor 50e verjaardag

Maan, Typhoon, Acda & De Munnik slaan handen ineen en komen met single: Als Ik Je Weer zie

15 januari Eind november vorig jaar sloten ze zich op in een huisje op Ameland om aan een single te werken. Nu is het lied Als Ik Je Weer Zie uit, van Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. ,,Geen coronanummer, wel een plaat over vriendschap”, verduidelijkt Paul de Munnik. ,,In tijden waarin je elkaar minder vaak ziet.”