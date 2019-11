Máxima ontvangt drummer Marijn (10) bij haar thuis

Morgenavond is de ontmoeting te zien in het NPO Zapp-programma Lang Leve de Muziek Show. Daarin is, naast heel veel basisschoolleerlingen, ook een rol weggelegd voor koningin Máxima. Als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas wil ze dat muziekles een vast onderdeel wordt op alle basisscholen in het land. Daarom ontvangt ze voor het programma kinderen op Huis ten Bosch. Tijdens deze bijzondere ontmoetingen praat zij met hen over hun muzikale passie.

Marijn was een van de kinderen die op het paleis mochten optreden, is te zien in een filmpje dat het Instagram-account van het Koninklijk Huis vandaag heeft gedeeld. ,,Wat een enorm toestel", zegt de koningin. Marijn legt uit dat hij thuis - toen hij nog maar een kleuter was - een akoestisch drumstel had, maar dat de buren daar niet zo blij mee waren. ,,Die hadden net een klein kindje en als ik dan speelde, hoorden zij dat gebonk. Toen zijn we overgeschakeld op een elektrische”.