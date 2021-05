Máxima’s voorkomen sloot perfect aan bij de gelegenheid

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam draait het om veel belangrijker zaken dan mode, maar de koningin kan met haar kleding wel de waardigheid van de plechtigheid onderstrepen. Dat bleek ook afgelopen dinsdag wel. Van top tot teen gehuld in het zwart, sloot Máxima’s voorkomen perfect aan bij de gelegenheid. Haar cape kennen we van het concert op Koningsdag, en qua juwelen koos ze voor parels. Vast geen toeval, want aan het hof staan parels symbool voor de traan. En ja, ook over Máxima’s schoenen was goed nagedacht. Normaal gesproken draagt ze naaldhakken van flink formaat, maar met deze blokhakken weet Máxima in ieder geval zeker dat ze niet blijft haken tussen de keitjes. Wel net zo handig.