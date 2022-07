Maxime flaneert in jurk met lange sleep en Wibi in diepe rouw

J.K. Rowling: 'Locaties uit Harry Pot­ter-reeks verzonnen, op één na’

Joanne Rowling, die de wereldberoemde Harry Potter-reeks schreef onder de naam J.K. Rowling, heeft een paar speculaties over haar boeken de wereld uit geholpen. Zo stelt ze via Twitter dat alle locaties uit de Harry Potter-reeks door haarzelf bedacht zijn, op één na: het huis waar Harry’s oom, tante en neefje wonen en Harry is opgegroeid.

