Maxime Meiland kan met boek succes van haar ouders niet evenaren

Slecht nieuws voor Maxime Meiland. Haar boek met haar levensverhaal scoort minder goed dan die van haar ouders. Stonden zowel Erica als Martien nog op de eerste plek in de bestsellerlijst, hun dochter debuteerde op plek vier en zakt een week later nog een plekje. Pijnlijk, omdat ze juist in het boek zegt meer geld te willen verdienen voor haar bijdrage aan hun reallifesoap.

Twee jaar lang heeft de Meiland-telg getwijfeld of ze een boek moest schrijven. Maar na lang nadenken besloot ze het in navolging van haar ouders toch te doen, in samenwerking met Jan Dijkgraaf. Het werd een heftig boek waarin ze onder meer openhartig vertelt over een verkrachting op haar vijftiende. Maar het gaat ook over luchtigere onderwerpen als dochtertje Claire, de verhuizing naar Frankrijk en de verdiensten die ze overhouden aan Chateau Meiland.

Onlangs vulde ze bij Radio 1 daarover aan dat ze wel begrijpt dat haar ouders meer verdienen dan zij. ,,Die zijn uiteindelijk ook de hoofdrolspelers. Door hen zijn we uiteindelijk op tv gekomen, dus die hebben het grootste aandeel en dat vind ik ook helemaal goed, maar ik heb ook gewoon kinderen.” Dus vindt ze dat ze recht heeft op meer geld. ,,Ik heb wel gewoon een volwassen leven, dus ik heb dan wel zoiets van: ik vind dat ik dat waard ben. Daar ga ik dan ook echt voor.”



Voorlopig lijkt er echter wel een fors verschil te zitten tussen Martien, Erica en Maxime. Martiens boek kwam op één binnen in de bestsellerlijst. Erica op de tweede positie, maar stootte een week later door naar de hoogste plek. Maxime staat met een vierde plek in de eerste week en vijfde plek in de tweede week voorlopig diep in de schaduw van haar ouders.

