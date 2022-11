Maxime Meiland zet na zeven maanden miljoenenvilla op de markt

Maxime Meiland en haar kersverse echtgenoot Leroy gaan verhuizen. Het stel wil, nadat ze er in maart intrek in namen, van hun luxe twee-onder-een-kap-villa in Noordwijk af.

In het laatste seizoen van Chateau Meiland was te zien hoe de 26-jarige Maxime, Leroy en dochters Claire en Vivé het prima naar hun zin hadden in de villa, die voor 1,2 miljoen euro werd aangekocht. Het witte pand kenmerkt zich volgens de verkooptekst op Funda door ‘een hoog afwerkingsniveau, zowel in de drie woonlagen als in het soutterain'.

De villa heeft vijf slaapkamers, een gezellig veranda en voor de liefhebber een zogenoemde mancave. Met energielabel A zal het in de smaak vallen bij huizenkopers die de kachel niet te hoog willen opstoken.

Waar het jonge gezin naartoe verhuist, is nog onbekend. Maximes moeder Erica wist onlangs wel te vertellen dat haar dochter een nieuw stulpje heeft gekocht. Een mogelijkheid is een statig pand in het centrum van Noordwijk, dat door Maxime in de laatste aflevering van Chateau Meiland werd omschreven als een ‘Pippi Langkous-huis’. Maxime was er weg van, en plande een bezichtiging in.

Volgens de huizensite Bekende Buren is de Meilandtelg echter gevallen voor een andere jaren 20-villa, met een verwarmd zwembad en een tuinhuis. Mocht Maxime die koop sluiten, dan zal ze flink in de buidel moeten tasten. De koopprijs is 2,2 miljoen euro kosten koper.

Van de Meilandjes is bekend dat ze een behoorlijke verhuisdrift hebben. Maxime en Leroy kwamen er vorig jaar al snel achter dat hun twee-onder-een-kapwoning in Noordwijk te klein was. Martien en Erica hielden het een jaar vol in hun villa nabij de duinen. Het huis bleek te toegankelijk voor pottenkijkers en dus werd de verhuizing naar een landhuis ingezet, dat is gelegen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Martien is in Noordwijkerhout geboren.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: