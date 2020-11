Maxime op mierzoete liefdesvakantie en Rogiers photoshopblunders op een rij

VIDEO 2,2 miljoen kijkers zien Sezina coaches The Voice omver blazen: ‘Belache­lijk goed!’

28 november Bijna twee jaar geleden greep Sezina Steur (16) net naast de winst in The Voice Kids, maar gisteravond maakte ze haar comeback in de volwassen versie van de RTL-talentenjacht. En wat voor comeback. Met het nummer All By Myself van Céline Dion blies ze de vier coaches genadeloos omver. ,,Ik word gek. Ik vreet het kussen op als je niet voor mij kiest”, smeekte Waylon.