Maxime pronkt met dochters op het doek en Sylvie flaneert op het strand

Douwe Bob verwacht opnieuw een kindje: ‘Het leven is een wervelwind’

Nog geen maand nadat Douwe Bob vader is geworden van zijn eerste dochtertje, maakt de zanger vandaag bekend opnieuw vader te worden. Zijn ex Anouk is in verwachting van een jongen. ‘We probeerden het bijna 3 jaar en het is bijna 5 maanden geleden dus toch gelukt.’

6 januari