Maya (8) ontroert in The Voice Kids met vertolking Zwart Wit

Nadat alle vier de coaches dolenthousiast hun stoelen hadden gedraaid, was Ali B benieuwd of Maya wist waar het liedje over gaat, dat ze zojuist had gezongen. Het jonge meisje wist dat maar al te goed. En na haar opmerking over pesten, volgde er een staande ovatie van het publiek. Ali B sprintte naar voren toe om de aandoenlijke Maya een goede knuffel te geven. ,,Niet te doen dit", riep een zichtbaar geroerde Martijn Krabbé uit.



Ook Marco Borsato, Ilse DeLange en Douwe Bob zijn vertederd door Maya. ,,Frank Boeijen zou trots op je zijn", zegt DeLange. ,,Een 8-jarig meisje dat meedoet met zijn liedje en ook nog eens uitlegt waar het over gaat. Hoe belangrijk dat is, dat is heel bijzonder."



Douwe Bob vult aan: ,,Het nummer komt nog meer binnen bij mij nu. Het gaat op een gegeven moment in ons leven ergens fout dat we kleuren gaan zien. Jij bent een voorbeeld voor Nederland en de rest van de wereld. Ik wil bij jou in het team. "