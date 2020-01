Meat Loaf wordt vegetariër, maar weigert zijn naam aan te passen

In een interview met The Mirror legt Meat Loaf uit hoe hij vegetariër is geworden. ,,Ik bestelde op een gegeven moment konijn en ze serveerden het beestje met zijn hoofd er nog op, zonder oren en met zijn ogen gesloten. Toen heb ik gezegd: ‘Haal dit weg, ik wil groente en een salade, vanaf dat moment was ik bijna 11 jaar vegetariër.”

Veganuary

Nu schaart hij zich achter een campagne van het Italiaans-Amerikaanse restaurant Frankie & Benny. In een clipje wordt hem gevraagd om hun nieuwe vegan-menu Veganuary te promoten. Twee pr-medewerkers van het restaurant komen bij hem langs en stellen een naamsverandering voor: van Meat Loaf naar Veg Loaf. Hij reageert geërgerd: ‘Ik verander mijn naam niet'. Daarop parafraseren de pr-medewerkers zijn hit: ‘I thought he would do anything for veg, but he won't do that (ik dacht dat hij alles zou doen voor veg, maar hij doet dit niet).