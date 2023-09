Medewerkers klagen over grensoverschrijdend gedrag Jimmy Fallon, hij ‘schaamt zich kapot’

Fallon ‘schaamt zich kapot’

Fallon heeft zijn medewerkers na de publicatie van Rolling Stone zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. Hij deed dit tijdens een Zoom-sessie met de voltallige crew. ,,Ik schaam mij kapot”, zei Fallon volgens medewerkers die bij de sessie aanwezig waren. ,,Ik voel me er heel slecht over, meer dan ik kan uitdrukken. Dit is niet de sfeer die ik bij de show wilde creëren. Het spijt me als ik jullie gevoelens van schaamte heb gegeven.”

NBC, de zender die The tonight show maakt, zei in een reactie tegen Rolling Stone al dat een ‘respectvolle’ omgeving ‘topprioriteit’ is. ,,Zoals op elke werkplek, hebben we medewerkers gehad die problemen aankaartten; die zijn onderzocht en waar nodig is actie ondernomen. We moedigen werknemers die het gevoel hebben dat ze gedrag hebben ervaren of waargenomen dat niet in overeenstemming is met ons beleid altijd aan om hun zorgen te melden, zodat we het kunnen aanpakken.”