Mediatycoon John de Mol verschuilt zich als een laffe hond achter zijn zoon

Johnny de Mol over Jeroen Rietbergen: ‘Een ongeloof­lij­ke klootzak’

Johnny de Mol noemt Jeroen Rietbergen, de voormalige vriend van zijn tante, ‘een ongelooflijke klootzak’. De presentator vindt Rietbergen, die over de schreef ging bij The Voice of Holland, ‘een lul de behanger, maar tegelijkertijd moet ik erbij zeggen: we houden ook van hem’, zei hij maandag geëmotioneerd in zijn SBS6-talkshow HLF8.

17 januari