Meer dan 10 miljoen views voor Boos-aflevering over The Voice

De aflevering van Boos over wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland heeft op YouTube een nieuwe mijlpaal bereikt. Vandaag, ruim een week na het verschijnen van de video, staat de teller op meer dan 10 miljoen views.

De ongeveer 1,5 uur durende aflevering kwam donderdagmiddag online en was na twee uur al ruim 5 miljoen keer bekeken. Het was toen al verreweg de best bekeken aflevering van het onlineprogramma van Tim Hofman ooit. Doorgaans kijken er zo’n half miljoen mensen naar een video.

Tot donderdag was een filmpje uit augustus 2017 het best bekeken. Daarin is te zien hoe maker en presentator Tim Hofman zijn kaak breekt tijdens een gefilmde confrontatie met een vastgoedhandelaar uit Nijmegen. Die aflevering is in de afgelopen jaren bijna 2,5 miljoen keer bekeken.

The Voice

In de editie over The Voice doen meerdere vrouwen hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarin gaat het onder anderen over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B. In het programma reageerde ook John de Mol voor het eerst op de beschuldigingen.

The Voice of Holland is door RTL van de buis gehaald en samen met producent ITV is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de misstanden.