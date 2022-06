Meer dan 25 jaar celstraf geëist tegen R. Kelly

Noraly Beyer en Joost Prinsen spelen stelletje in NPO-serie Nood

Noraly Beyer en Joost Prinsen - die in het echte leven ook een stelletje zijn - hebben samen een gastrol in het tweede seizoen van BNNVARA-serie Nood. Ook Jim Deddes, Ergun Simsek en Hassan Slaby zullen te zien zijn in een van de afleveringen van de tweede reeks, heeft de omroep vandaag bekendgemaakt

8 juni