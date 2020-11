Meer Nederlandse CNN-kijkers tijdens verkiezingsnacht

LIVE | Biden haalt recordaan­tal stemmen binnen, Nevada: Klaar voor ‘juridische uitdaging’

13:34 Wordt het Trump of Biden? Hier vindt u het allerlaatste nieuws, de belangrijke ontwikkelingen en de achtergronden. De Amerikaanse verkiezingen zijn spannend. Joe Biden koerst naar eigen zeggen af op een overwinning. Hij heeft nu 253 van de benodigde 270 kiesmannen. Trump maakt er een juridische strijd van en eist een hertelling in Wisconsin en het stoppen van het tellen van de stemmen in Michigan en Pennsylvania. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog.