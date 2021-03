Meestervervalser Han van Meegeren vertolkt met Wilders-kapsel

Is opleiding in Wales voor Alexia net zo'n vlucht als voor haar vader, Wil­lem-Alexander?

2 maart Ze wordt normaal gesproken niet zijn opvolger, maar toch treedt prinses Alexia (15) in de voetsporen van haar vader, koning Willem-Alexander. Net als hij rondt zij haar middelbare school af aan het prestigieuze Atlantic College in Wales. Heeft Alexia hetzelfde motief als haar vader, die als lastige puber de soms verstikkende sfeer in paleis Huis ten Bosch ontvluchtte?