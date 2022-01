Megan Fox en Machine Gun Kelly verloofd

Megan Fox geeft toe dat ze verhouding had met Shia LaBeouf

Actrice Megan Fox heeft toegegeven dat ze een verhouding heeft gehad met collega Shia LaBeouf. De kortstondige verhouding speelde tijdens het filmen van een van de Transformer-films waar het tweetal in speelde, in 2007 of 2009. Dat vertelde ze deze week in de talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen.

30 november