Meghan draagt dramatische jurk mét boodschap bij interview met Oprah

Meghan: Buckingham Palace houdt leugens over ons in stand

8:53 Volgens de vrouw van de Britse prins Harry had de koninklijke familie kunnen verwachten dat zij en haar man ooit hun kant van het verhaal rond hun vertrek zouden vertellen. Dat is te zien in een nieuwe promo die televisiezender CBS gisteravond deelde van het interview van Oprah Winfrey met Meghan.