'Meghan houdt haar babyshower in New York'

Rechtszaak Weinstein uitgesteld tot juni

7:37 De zaak die tegen Harvey Weinstein is aangespannen wegens seksueel misbruik is een maand uitgesteld en zal nu vooralsnog op 3 juni aanvangen. Rechter James Burke en de openbaar aanklagers stemden in met de nieuwe datum, nadat de advocaten van de gevallen Hollywood-producent vorige week om meer tijd vroegen. Dit meldt Page Six.