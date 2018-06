Meghan Markle tegen haar vader over prins Harry: noem hem maar 'H'

Toch zou hij bij de bruiloft aanwezig zijn. ,,Ze hebben geen seconde getwijfeld of ik erbij mocht zijn.'' Hij wilde ook niets liever dan zijn dochter weggeven bij het altaar tijdens de bruiloft op 19 mei. Zijn pak hing al klaar, maar hij moest afzeggen wegens een hartoperatie. ,,Ze waren erg teleurgesteld. Meghan heeft vast gehuild, maar ze zeiden allebei: 'Zorg goed voor jezelf, we maken ons zorgen.'" Meghan werd vervolgens door Harry's vader, prins Charles, naar het altaar gebracht. ,,Ik was een beetje jaloers, maar ik vond het ook een eer. Ik had geen betere vervanger voor mezelf kunnen bedenken dan iemand als prins Charles.''

Hij kreeg tranen in zijn ogen toen hij de beelden zag vanuit een bed & breakfast, waar hij herstelde van de operatie. ,,Nu ben ik een voetnoot in het grootste moment in de geschiedenis, in plaats van de vader die zijn dochter naar het altaar bracht. Dat is frustrerend.''